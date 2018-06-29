«Такие классные тачки»: очень дорогое ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке произошла дорожная авария с двумя дорогостоящими автомобилями, сообщает PRIMPRESS.

ДТП зафиксировано в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 155. Автомобиль Lexus на большой скорости влетел в Merсedes.

В результате у последнего оказалась разбита задняя часть, а у Lexus — передняя. Обеим машинам понадобится очень дорогостоящий ремонт. Авария вызвала бурную реакцию у интернет-пользователей.

«Это с какой же он скоростью ехал, что две такие классные тачки разбил», «Страховочки чуваку явно не хватит», «Дорого, богато», «Страшный сон страховщика» — прокомментировали снимки юзеры.