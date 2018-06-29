Внедорожник Nissan X-Trail — самая доходная модель «Ниссан» в России

Внедорожник Nissan X-Trail — самая доходная модель «Ниссан» в России Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали выручку, полученную от реализации автомобилей Nissan в России в мае этого года и составили список моделей японской марки, которые принесли наибольший денежный оборот.

В мае 2018 года российские дилеры Nissan реализовали автомобилей японской марки на 8,5 млрд рублей. Самой доходной моделью в линейке бренда стал внедорожник Nissan X-Trail. В мае этого года россияне купили 1780 таких машин на сумму 2,86 млрд рублей. Второй результат по денежному обороту в мае среди «Ниссанов» принадлежит кроссоверу Nissan Qashqai . Объем продаж этой модели в прошлом месяце составил 1821 ед. На покупку такого количества машин потребители израсходовали 2,44 млрд рублей. Внедорожник Nissan Terrano разошелся в мае тиражом 1261 ед. и принес дилерам Nissan выручку в размере 1,38 млрд рублей. Еще 787 млн рублей авторитейлеры «сделали» на продаже автомобилей Nissan Almera (продано в мае 1211 таких машин), а еще 706 млн рублей — на кроссоверах Nissan Murano (всего продано 287 таких машин).

Добавим, что денежная выручка, полученная от продажи автомобилей Nissan в период с января по май 2018 года, составила, согласно данным «Автостат Инфо» 39,3 млрд рублей.