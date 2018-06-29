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Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто
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Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто 

РИА Новости 1 час назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, закрыта для проезда автотранспорта в связи с погодными условиями, сообщается на сайте республиканского ГУМЧС России.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ», запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.00 29 июня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет движения будет действовать до особого распоряжения.
Спасатели настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий.
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