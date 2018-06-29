Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости . Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, закрыта для проезда автотранспорта в связи с погодными условиями, сообщается на сайте республиканского ГУМЧС России.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ УПРДОР «Кавказ», запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.00 29 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет движения будет действовать до особого распоряжения.

Спасатели настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий.

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