МЧС закрыло Транскавказскую автомагистраль и сообщили об опасности проезда транспорта 

Из-за схода селя закрыта Транскавказская автомагистраль. Дорога соединяет Россию и Южную Осетию. О закрытии проезжей части 29 июня сообщило главное управление МЧС России по РСО-Алания, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что движение всех видов транспортных средств запрещено с 23:00 29 июня. Речь идет об участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.
Магистраль закрыта из-за схода селя на 65-м км дороги.
В ведомстве также отметили, что безопасность проезда для транспорта обеспечить невозможно в связи с погодными условиями. Стоит отметить, что силы МЧС России сообщили о готовности к аварийным ситуациям.