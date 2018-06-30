МЧС закрыло Транскавказскую автомагистраль и сообщили об опасности проезда транспорта

Уточняется, что движение всех видов транспортных средств запрещено с 23:00 29 июня. Речь идет об участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Магистраль закрыта из-за схода селя на 65-м км дороги.

В ведомстве также отметили, что безопасность проезда для транспорта обеспечить невозможно в связи с погодными условиями. Стоит отметить, что силы МЧС России сообщили о готовности к аварийным ситуациям.