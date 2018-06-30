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МЧС закрыло Транскавказскую автомагистраль и сообщили об опасности проезда транспорта
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МЧС закрыло Транскавказскую автомагистраль и сообщили об опасности проезда транспорта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Из-за схода селя закрыта Транскавказская автомагистраль. Дорога соединяет Россию и Южную Осетию. О закрытии проезжей части 29 июня сообщило главное управление МЧС России по РСО-Алания, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что движение всех видов транспортных средств запрещено с 23:00 29 июня. Речь идет об участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.
Магистраль закрыта из-за схода селя на 65-м км дороги.
В ведомстве также отметили, что безопасность проезда для транспорта обеспечить невозможно в связи с погодными условиями. Стоит отметить, что силы МЧС России сообщили о готовности к аварийным ситуациям.
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