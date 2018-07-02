Ещё
Во Владивостоке разыграли 19-миллионный тендер на ремонт автобусов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке разыграли 19-миллионный тендер на ремонт автобусов 

Prim.News 2 июля 2018
Фото: Primpress
Речь идет о 62 муниципальных автобусах.
Муниципальное предприятие города Владивостока «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта №1» провело электронный аукцион на техническое обслуживание и ремонт 62 автобусов марок MAN, DAEWOO и HYUNDAI 1999-2012 годов выпуска.
Максимальная цена контракта составляла 19 млн рублей. При этом в соответствии со статьей 42 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Победителем аукциона было признано ООО «Бас-ДВ» (Владивосток, уставный капитал 12 тысяч рублей), которое предложило цену услуги около 34,2 млн рублей (при максимальной 45,6 млн рублей). С этим обществом будет заключен контракт на сумму 19 млн рублей. Он будет действовать до 31 декабря 2018 года.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке мотоциклисты разогнались до 300 км в час В результате ДТП во Владивостоке «Чайзер» превратился в металлолом Во Владивостоке Subaru «влетел» в припаркованную машину
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о гигантских пробках в Крыму288
Арабы потратят на «Кортеж» 8 миллиардов рублей2
В продаже появились «Ё-мобили»
Пензенец взыскал с «АвтоВАЗа» тройную стоимость машины
Как Верховный суд ударил по бездорожью
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
00:21
Двое суток без сна: таксист разметал пешеходов в Сочи
ДТП
00:34
Проверь свою экологичность: что изменилось в ПДД
Статьи Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение