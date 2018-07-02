Во Владивостоке разыграли 19-миллионный тендер на ремонт автобусов

Речь идет о 62 муниципальных автобусах.

Муниципальное предприятие города Владивостока «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта №1» провело электронный аукцион на техническое обслуживание и ремонт 62 автобусов марок MAN, DAEWOO и HYUNDAI 1999-2012 годов выпуска.

Максимальная цена контракта составляла 19 млн рублей. При этом в соответствии со статьей 42 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Победителем аукциона было признано ООО «Бас-ДВ» (Владивосток, уставный капитал 12 тысяч рублей), которое предложило цену услуги около 34,2 млн рублей (при максимальной 45,6 млн рублей). С этим обществом будет заключен контракт на сумму 19 млн рублей. Он будет действовать до 31 декабря 2018 года.