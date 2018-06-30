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Peugeot многократно увеличил продажи на рынке SUV
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Peugeot многократно увеличил продажи на рынке SUV 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Peugeot многократно увеличил продажи на рынке SUV В мае 2018 года марка Peugeot реализовала на российском рынке 101 автомобиль класса SUV, — это на 494% больше, чем годом ранее (17 ед.).
В этом сегменте в отчетный месяц потребители приобрели 97 автомобилей Peugeot 3008. Годом ранее продажи этой модели составили 15 ед. Годовой прирост продаж — +547%. В тот же период было продано всего четыре Peugeot 2008, а годом ранее — 2 таких автомобиля. За первые пять месяцев продажи модели Peugeot 3008 увеличились на 287,4% к аналогичному периоду прошлого года, с 175 до 678 ед. Прирост показателей реализации Peugeot 2008 за тот же период составил 393%, в количественном выражении продажи модели увеличились с 14 до 69 ед.
Всех автомобилей марки Peugeot в мае этого года было продано в количестве 240 ед. (+105%). За январь-май французская марка продала 1168 легковушек, на 8,3% больше, чем годом ранее. Среди всех автомобилей Peugeot по продажам за май, а также за январь-май лидирует Peugeot 3008.
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