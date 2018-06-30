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Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
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Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону 

Вести.Ru 30 июня 2018
Регистратор запечатлел момент аварии с участием пешехода, произошедшей в пятницу, 29 июня, в Ростове-на-Дону.
Женщина попыталась пересечь проезжую часть — она миновала полосу с медленно двигавшимися машинами, после чего оказалась прямо на пути у автомобиля Ford, водитель которого не сумел избежать столкновения.
Пострадавшая пожилая женщина-пешеход осталась жива, однако получила серьезные травмы.
Сотрудникам полиции предстоит определить виновника ДТП, однако отметим, что на кадрах записи не видно "зебры" и знаков, обозначающих наличие перехода.
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