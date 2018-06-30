Почему одни водители паркуются задним ходом, а другие — передним, и как правильнее?

Пока одни бренды выпускают суперроскошные дома на колесах, другие доказывают, что необязательно возить с собой тонны оборудования и платить за это астрономические суммы.

Как паркуются автомобилисты? Да как получится! Увы, в России это стоит воспринимать буквально — полтора метра до впереди стоящей машины, метр сзади, два в уме… Но на стоянках можно увидеть машины, оставленные как передком к выезду, так и кормой. Если машина демонстрирует всем свои стоп-сигналы и элегантный задний бампер, то это может означать следующее — водитель торопился, либо не слишком опытный, либо достиг мастерства высокого уровня и ездит задним ходом не хуже, чем передним. Но, по нашим наблюдениям чаще на парковки заезжают кормой. И неспроста!

Дело в том, что заднюю часть удобнее заправлять в «гараж», поскольку управляемые колеса передние. В некоторых ситуациях, например, при узком проезде между парковочными местами, приходится действовать именно так: втискиваться в карман «лицом» неудобно, а выезжать — еще более накладно.

Кроме того, парковка задом гораздо правильнее в ряде ситуаций. Во-первых, покидать дислокацию передком всегда удобнее — в этом случае у водителя хорошая обзорность (сразу виден путь, не мешают задние стойки, которые иногда заметно ограничивают вид) и риск, что в сдающий задом автомобиль врежется транспорт, движущийся в перпендикулярном направлении, минимален. Конечно, и это не проблема при наличии соответствующей предупреждающей системы, камеры заднего вида или на худой конец осторожности и навыков.

Во-вторых, не исключена ситуация, когда автомобиль с утра или после стоянки не заводится. Эвакуация или «прикуривание» от другой машины опять же удобнее, если сломавшийся стоит передней частью к проезду. Но есть как минимум один аргумент против, и он чисто российский. Истории известны случаи, когда парковочное место, в которое уже «целился» автомобиль, занимали шустрые наглецы, заезжающие в него передком. Говорят, доходило до рукоприкладства.