Жители Подмосковья в мае приобрели более 26,5 тыс. легковушек с пробегом

Жители Подмосковья в мае приобрели более 26,5 тыс. легковушек с пробегом Перепродажи легковых автомобилей на рынке Московской области в мае 2018 года выросли на 14% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении «Автостат Инфо». Самой продаваемой б/у легковушкой здесь остается Ford Focus

В мае 2018 года на вторичном авторынке Подмосковья было продано 26 534 автомобиля, что на 14% больше, чем было реализовано годом ранее. В этот период продажи б/у иномарок выросли на 16,2% до 21 723 ед., а продажи машин российских марок увеличились на 5,7% до 4811 ед.

В отчетный месяц местные жители купили 977 автомобилей Ford Focus с пробегом, на 5,5% больше чем за май прошлого года. Второе место по продажам после Ford Focus здесь занимает Hyundai Solaris — 615 ед., что на 40% больше, чем годом ранее (438 ед.). На третьем месте находится KIA Rio — 568 ед. авто, перепроданных в мае этого года, что на 29% больше прошлогоднего результата перепродаж. В топ-5 самых востребованных моделей вторичного авторынка Подмосковья входят LADA 2114 (493 ед., +6,7%) и Opel Astra (445 авто, +2,3%).

Расстановка сил на вторичном рынке Московской области по результатам января-мая выглядит так: Ford Focus (4153 ед., -7,8%), Hyundai Solaris (2607 авто, +22%), KIA Rio (2375 шт., +16,8%), LADA 2114 (1983 ед., -22%) и Skoda Octavia (1904 ед., +3,5%).

С начала года и по май включительно на рынке автомобилей с пробегом в Московской области было продано 110 690 машин, что на 3,6% меньше, чем было реализовано здесь годом ранее — 114 848 ед.