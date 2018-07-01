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В Тульской области произошла серьезная массовая авария
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В Тульской области произошла серьезная массовая авария 

Газета.Ru 1 июля 2018
По информации ГУ МЧС России по региону, на участке автомобильной дороге столкнулись три легковых автомобиля.
По предварительным данным, в субботу, 30 июня, на 276-м километре трассы М2 «Крым» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112», Toyota и Mitsubishi. На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые воспользовались аварийно-спасательными инструментами для извлечения пострадавший из автомобилей.
Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место инцидента, доставили пострадавший в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Также сообщается о наличии сотрудников Государственной автомобильной инспекции, которые разбираются в деталях происшествия и выясняют, что могло быть причиной аварии.
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