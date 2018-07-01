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Доля продаж новых легковых автомобилей азиатских марок в Москве в январе-мае составила более 50%
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Доля продаж новых легковых автомобилей азиатских марок в Москве в январе-мае составила более 50% 

Агентство «Москва» 1 час назад
«За пять месяцев 2018 г. в Москве было продано 93 тыс. новых легковых автомобилей. При этом более половины (51,3%) от данного объема принадлежит продукции азиатского автопрома», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на долю автомобилей корейских марок приходится 27,3% столичных продаж. Реализация машин японских брендов занимает 22,3% от общего объема. Также с января по май москвичи приобретали продукцию китайского и узбекского автопрома, доля которых составила 1,2% и 0,5% соответственно. Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», доля продаж автомобилей азиатских марок в Москве впервые превысила 50%. Например, в 2017 г. этот показатель составлял 49%. При этом она растет не только у корейских и японских брендов, но еще у китайских и узбекских.
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