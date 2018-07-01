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Молния: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском Киркуке — СМИ
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Молния: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском Киркуке — СМИ
ИА Синьхуа
1 час назад
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автомобиля в иракском Киркуке — СМИ
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ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском Киркуке -- СМИ
В январе-мае объем продаж автомобилей китайских марок вырос на 3,98 проц.
До 18 возросло число погибших в ДТП на участке шоссе Пекин-Сянган-Аомэнь в провинции Хунань
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