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Молния: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском Киркуке — СМИ
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Молния: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском Киркуке — СМИ 

ИА Синьхуа 1 час назад
автомобиля в иракском Киркуке — СМИ
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в иракском Киркуке -- СМИ В январе-мае объем продаж автомобилей китайских марок вырос на 3,98 проц. До 18 возросло число погибших в ДТП на участке шоссе Пекин-Сянган-Аомэнь в провинции Хунань
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