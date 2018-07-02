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В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на участке ул. им. Полины Осипенко
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В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на участке ул. им. Полины Осипенко 

Деловая газета. Юг 2 июля 2018
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодаре с 20 июля изменят организацию движения транспорта по нечетной стороне улицы им. Полины Осипенко. На участке между улицами Ставропольской и КИМ запретят остановку и стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.
«Изменения вводятся для увеличения пропускной способности улицы им. Полины Осипенко и исключения помех другим участникам дорожного движения, для обеспечения их безопасности», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Он уточнил, что дорожные знаки «Остановка запрещена» на улице им. Полины Осипенко установят до 20 июля, вместе с ними появится знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».
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