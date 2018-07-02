В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на участке ул. им. Полины Осипенко

В Краснодаре с 20 июля изменят организацию движения транспорта по нечетной стороне улицы им. Полины Осипенко . На участке между улицами Ставропольской и КИМ запретят остановку и стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города. «Изменения вводятся для увеличения пропускной способности улицы им. Полины Осипенко и исключения помех другим участникам дорожного движения, для обеспечения их безопасности», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов Он уточнил, что дорожные знаки «Остановка запрещена» на улице им. Полины Осипенко установят до 20 июля, вместе с ними появится знак дополнительной информации «Работает эвакуатор».