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Один человек пострадал в результате пожара в строении в Одинцовском районе
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Один человек пострадал в результате пожара в строении в Одинцовском районе 

Агентство «Москва» 4 июля 2018
Фото: РИАМО
В результате пожара в строении в Одинцовском районе пострадал один человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.
«В 01:50 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Одинцовский муниципальный район, пос. Новоивановское, ул. Западная, д. 38. В 03:18 — локализация пожара. В 05:02 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для тушения пожара привлекались 20 человек и 11 единиц техники.
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