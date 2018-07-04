Один человек пострадал в результате пожара в строении в Одинцовском районе

В результате пожара в строении в Одинцовском районе пострадал один человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 01:50 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Одинцовский муниципальный район, пос. Новоивановское, ул. Западная, д. 38. В 03:18 — локализация пожара. В 05:02 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для тушения пожара привлекались 20 человек и 11 единиц техники.