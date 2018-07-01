Названы ТОП-5 автомобилей с пробегом, привозимых из Европы

Бизнес по ввозу подержанных машин с европейского континента потихоньку уходит в прошлое, однако на данную услугу все еще есть спрос среди россиян. Поэтому журналисты составили рейтинг популярности «европейцев» у населения.

Первое место отдано полноприводной и достаточно надежной Skoda Super b в варианте универсала. За 7 тысяч евро можно свободно приобрести автомобиль 2013 года с пробегом в 100 тысяч километров.

Дальше идет Volkswagen Passat , выпущенный 6 лет назад. Автомобиль с механической или автоматической коробкой передач и пробегом в 150 000 км. обойдется примерно в 7 750 евро.

Тройку лидеров замыкает Opel Insignia примерно пятилетней давности. Автомобиль с двухлитровым мотором и вместительным багажником продавец может отдать за 6150-7000 в европейской валюте.