Названы ТОП-5 автомобилей с пробегом, привозимых из Европы 

Бизнес по ввозу подержанных машин с европейского континента потихоньку уходит в прошлое, однако на данную услугу все еще есть спрос среди россиян. Поэтому журналисты составили рейтинг популярности «европейцев» у населения.
Первое место отдано полноприводной и достаточно надежной Skoda Super b в варианте универсала. За 7 тысяч евро можно свободно приобрести автомобиль 2013 года с пробегом в 100 тысяч километров.
Дальше идет Volkswagen Passat, выпущенный 6 лет назад. Автомобиль с механической или автоматической коробкой передач и пробегом в 150 000 км. обойдется примерно в 7 750 евро.
Тройку лидеров замыкает Opel Insignia примерно пятилетней давности. Автомобиль с двухлитровым мотором и вместительным багажником продавец может отдать за 6150-7000 в европейской валюте.
Два следующих места достались VW Golf и Renault Megan. Эти автомобили достаточно экономичны (расход топлива 5-6 литров) и доступны по цене от 5 000 до 6 000 евро.