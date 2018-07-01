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Под Сызранью столкнулись три автомобиля
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Под Сызранью столкнулись три автомобиля 

Волга Ньюс 2 часа назад
В воскресенье, 1 июля, в Сызрани произошло ДТП в районе АЗС «Лукойл», что расположена практически у выезда с октябрьской дороги.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», там столкнулись фура, легковой автомобиль Škoda и внедорожник Toyota RAV4. Со слов очевидцев, предположительно, все три автомобиля двигались со стороны Самары.
В результате ДТП наиболее серьезные повреждения у Toyota RAV4: у нее смята практически вся задняя часть кузова. Остальные транспортные средства также пострадали. В сторону Сызрани по трассе из-за этой аварии затруднено движение. О пострадавших в этом ДТП пока ничего не сообщается.
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