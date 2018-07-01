Под Сызранью столкнулись три автомобиля

В воскресенье, 1 июля, в Сызрани произошло ДТП в районе АЗС «Лукойл» , что расположена практически у выезда с октябрьской дороги.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», там столкнулись фура, легковой автомобиль Škoda и внедорожник Toyota RAV4. Со слов очевидцев, предположительно, все три автомобиля двигались со стороны Самары.

В результате ДТП наиболее серьезные повреждения у Toyota RAV4: у нее смята практически вся задняя часть кузова. Остальные транспортные средства также пострадали. В сторону Сызрани по трассе из-за этой аварии затруднено движение. О пострадавших в этом ДТП пока ничего не сообщается.