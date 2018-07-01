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Горящий бензовоз перегородил трассу «Москва ‐ Петербург»
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Горящий бензовоз перегородил трассу «Москва ‐ Петербург» 

360tv.ru 1 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Скоростную магистраль между Москвой и Петербургом перекрыли. Посреди трассы, в Новгородской области горит бензовоз. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Информация о происшествии на 462 километре трассы М-11 под городом Окуловка поступила в оперативные службы около 14:30. Прибыв к месту, пожарные обнаружили горевший бензовоз. Движение по магистрали остановлено», — рассказали в главном управлении новгородского МЧС.
На данный момент, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. В результате происшествия раненых или пострадавших нет. Причиной аварии, по словам очевидцев, стало колесо бензовоза, которое загорелось на ходу и воспламенило остальной корпус.
Женщина, которая сидела за рулем машины, сбила другое ТС на пересечении улиц Седина и Ленина в Краснодаре. От удара легковушка перевернулась на крышу. За несколько секунд до аварии мужской голос кричал виновнице ДТП, что к перекрестку подъезжает автомобиль.
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