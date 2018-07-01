Горящий бензовоз перегородил трассу «Москва ‐ Петербург»

Скоростную магистраль между Москвой и Петербургом перекрыли. Посреди трассы, в Новгородской области горит бензовоз. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Информация о происшествии на 462 километре трассы М-11 под городом Окуловка поступила в оперативные службы около 14:30. Прибыв к месту, пожарные обнаружили горевший бензовоз. Движение по магистрали остановлено», — рассказали в главном управлении новгородского МЧС.

На данный момент, пожарные продолжают ликвидацию возгорания. В результате происшествия раненых или пострадавших нет. Причиной аварии, по словам очевидцев, стало колесо бензовоза, которое загорелось на ходу и воспламенило остальной корпус.

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