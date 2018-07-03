В поездах «Ласточка» появился бесплатный Wi-Fi

В поездах «Ласточка», курсирующих до Зеленоградска и Светлогорска, появился бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Как сообщалось ранее, электропоезда после ЧМ остаются в Калининградской области.

«Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi в электропоезде «Ласточка», необходимо подключиться к сети с названием «KPPK», открыть браузер и авторизоваться по номеру мобильного телефона. После повторная авторизация не требуется, мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети», — пояснили в КЖД.