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В поездах «Ласточка» появился бесплатный Wi-Fi
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В поездах «Ласточка» появился бесплатный Wi-Fi 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В поездах «Ласточка», курсирующих до Зеленоградска и Светлогорска, появился бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Как сообщалось ранее, электропоезда после ЧМ остаются в Калининградской области.
«Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi в электропоезде «Ласточка», необходимо подключиться к сети с названием «KPPK», открыть браузер и авторизоваться по номеру мобильного телефона. После повторная авторизация не требуется, мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети», — пояснили в КЖД.
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