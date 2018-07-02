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Военная полиция будет помогать ГИБДД
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Военная полиция будет помогать ГИБДД 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: Российская Газета
Сотрудники Главного управления военной полиции министерства обороны России и представители ГИБДД подписали совместный протокол о взаимодействии для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом в понедельник сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"Протокол существенно облегчит порядок взаимодействия на всех уровнях органов военной полиции с подразделениями Госавтоинспекции МВД России", — говорится в сообщении военного ведомства.
Военная полиция и ГИБДД, согласно документу, будут совместно формировать госполитику в области безопасности дорожного движения, проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Кроме того предусматривается сотрудничество между двумя ведомствами по организации и осуществлению контрольных, надзорных и разрешительных функций в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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