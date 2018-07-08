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На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
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На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
На МКАД грузовик спровоцировал аварию с рейсовым автобусом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Как отмечается, инцидент произошел около 9.00 на 22 км МКАД. По предварительной информации, в районе Гурьевского проезд водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус маршрута N95, который следовал в попутном направлении.
"В результате случившегося ушибы получили два пассажира городского транспорта, они обратились за медицинской помощью", -говорится в заявлении ГУП "Мосгортранс".
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Отрадном легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате аварии пострадал один человек.
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