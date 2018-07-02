«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре

Фееричное видео аварии было снято видеорегистратором в Краснодаре.

Водитель — некая Света, уже ставшая героиней YouTube — неспешно едет по городу, рядом сидит, очевидно, ее супруг. Женщина не замечает красного сигнала светофора и врезается в ВАЗ с несколькими пассажирами, который от удара переворачивается набок.

В этом видео прекрасно все: начиная с супруга, который еще до перекрестка начинает страдальчески причитать "Света, что ты делаешь?!" и заканчивая репликой самой водительницы "Я не видела". Пользователи Сети отмечают, что ее голос холоден и невозмутим, будто его произносит Сири. Света будто бы считает виноватыми в произошедшем всех вокруг, но только не себя.

Шлем лучики сочувствия мужу — судя по всему, вся его семейная жизнь похожа на эту аварию.