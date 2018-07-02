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«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
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«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре 

Авторамблер 2 июля 2018
Фееричное видео аварии было снято видеорегистратором в Краснодаре.
Водитель — некая Света, уже ставшая героиней YouTube — неспешно едет по городу, рядом сидит, очевидно, ее супруг. Женщина не замечает красного сигнала светофора и врезается в ВАЗ с несколькими пассажирами, который от удара переворачивается набок.
В этом видео прекрасно все: начиная с супруга, который еще до перекрестка начинает страдальчески причитать "Света, что ты делаешь?!" и заканчивая репликой самой водительницы "Я не видела". Пользователи Сети отмечают, что ее голос холоден и невозмутим, будто его произносит Сири. Света будто бы считает виноватыми в произошедшем всех вокруг, но только не себя.
Шлем лучики сочувствия мужу — судя по всему, вся его семейная жизнь похожа на эту аварию.
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