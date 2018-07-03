В мэрии Челябинска перенесли срок конца ремонта на Свердловском проспекте

В администрации Челябинска продлили работы, связанные с укладкой асфальта на Свердловском проспекте, почти на месяц.

Они начались 28 июня и за 10 дней их обещали завершить. Однако сейчас в мэрии назвали новую дату окончания работ — 25 июля.

«До 25 июля работы будут вестись поэтапно на участках от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта, далее от проспекта Победы до улицы Островского. Затем дорожники приступят к работам на участке от улицы Калинина до улицы Труда». –объяснили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта буде организовано по крайней правой полосе, что затруднит работу городских троллейбусов.