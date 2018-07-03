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Самые возрастные автовладельцы KIA ездят на Sorento
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Самые возрастные автовладельцы KIA ездят на Sorento 

Car.ru 3 июля 2018
Фото: Car.ru
Специалисты провели интересное исследование, целью которого было выяснить, как влияет возраст на выбор той или иной машины от Kia.
Данные собирались в течение нескольких лет на основании анкетирования разных групп населения в возрасте от 18 до 65 лет. При этом при подсчете учитывались только те модели южнокорейского производителя, которые упоминались в анкетах респондентов не менее 100 раз.
Результаты получились следующими. Если взять средний возраст автолюбителей в 35 лет, то их симпатии примерно в равном соотношении разделились между Kia Rio, Cerato, Optima и Ceed.
Возраст поклонников Kia Sportage составляет в среднем 38 лет. Люди более старшего поколения (от 40 и выше) предпочитают кроссовер Sorento.
По результатам исследования был также получен средний возраст обладателя Kia независимо от модели. В целом по стране он составил 36 лет.
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