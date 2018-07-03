Самые возрастные автовладельцы KIA ездят на Sorento

Специалисты провели интересное исследование, целью которого было выяснить, как влияет возраст на выбор той или иной машины от Kia

Данные собирались в течение нескольких лет на основании анкетирования разных групп населения в возрасте от 18 до 65 лет. При этом при подсчете учитывались только те модели южнокорейского производителя, которые упоминались в анкетах респондентов не менее 100 раз.

Результаты получились следующими. Если взять средний возраст автолюбителей в 35 лет, то их симпатии примерно в равном соотношении разделились между Kia Rio , Cerato, Optima и Ceed.

Возраст поклонников Kia Sportage составляет в среднем 38 лет. Люди более старшего поколения (от 40 и выше) предпочитают кроссовер Sorento.

По результатам исследования был также получен средний возраст обладателя Kia независимо от модели. В целом по стране он составил 36 лет.