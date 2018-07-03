На стратегических объектах Азербайджана восстановлено энергоснабжение

В Баку в штатном режиме работают больницы, метрополитен, международный аэропорт Гейдара Алиева , воинские части и другие объекты государственного значения, сообщает ТАСС

В оперативном сообщении Министерства энергетики Азербайджана говорится о полном восстановлении энергоснабжения в северных и западных регионах страны и о частичном — в Баку. Электричество возвращается к потребителям поэтапно, работы по полному восстановлению подачи энергии в обесточенных районах продолжаются.

Как сообщал ранее Пятый канал, к масштабному блэкауту в Азербайджане привела авария на Мингечаурской ГРЭС из-за аномальной жары.