Ещё
На стратегических объектах Азербайджана восстановлено энергоснабжение
Далее:
Читайте также:
Ещё

На стратегических объектах Азербайджана восстановлено энергоснабжение 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В Баку в штатном режиме работают больницы, метрополитен, международный аэропорт Гейдара Алиева, воинские части и другие объекты государственного значения, сообщает ТАСС.
В оперативном сообщении Министерства энергетики Азербайджана говорится о полном восстановлении энергоснабжения в северных и западных регионах страны и о частичном — в Баку. Электричество возвращается к потребителям поэтапно, работы по полному восстановлению подачи энергии в обесточенных районах продолжаются.
Как сообщал ранее Пятый канал, к масштабному блэкауту в Азербайджане привела авария на Мингечаурской ГРЭС из-за аномальной жары.
Пятый канал: последние новости
Бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил женщину с коляской. Жуткие кадры из Туапсе Пятеро человек погибли в страшной аварии в Липецкой области В Магнитогорске ребенок едва выжил, выпав из машины на полном ходу — видео
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В закон о вождении в РФ внесли изменения56
Первая смерть на Крымском мосту304
Обновленную «Ниву» переведут на 92-й бензин
Казахстан закрыл границу с Россией81
В Белоруссии создадут беспилотный самосвал
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:34
Проверь свою экологичность: что изменилось в ПДД
Статьи Автоновости
00:37
Ребенок выпал из машины на улице в Магнитогорске
ДТП Автоновости
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Задавил и заплатил
ДТП Автоновости
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение