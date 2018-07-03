Кто и зачем спиливает деревья, объяснили в администрации Кургана

Аварийные деревья сначала обследует комиссия, и только потом их разрешают снести

Главные вопросы от жителей, по информации пресс-службы города, касаются озеленения и сноса старых деревьев. В департаменте развития городского хозяйства рассказали, что по СНиПам у перекрестков и пешеходных переходов нужно создавать «треугольники видимости» без киосков, рекламы, зданий и деревьев высотой больше полуметра.

— Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч размеры треугольника видимости должны быть соответственно 8 x 40 м и 10 x 50 м, — объясняют в администрации. Это значит, что на скорости водителям автомобилей не должны мешать разглядеть пешеходов зелёные насаждения или массивные деревья. Поэтому кроны формируют, пни срезают, а ветки укорачивают.

Треугольники видимости создаются во многих районах города. Так, в рамках вышеназванного муниципального контракта предусмотрено выполнение работ на улицах Пролетарская, М. Горького, К. Мяготина, Томина, К. Маркса, Красина, Кирова, Советская, Савельева, Ленина, Куйбышева, Гайдара, Гоголя, Дзержинского, Карбышева, Р. Зорге, Пушкина, проспекте Машиностроителей и других.

Деревья убирают также если будут проводить строительство или реконструкция зданий, прокладывать сети, благоустраивать территорию, нарушаются правила содержания зеленых насаждений или моет возникнуть аварийная ситуация из-за возраста дерева.

— На улице Пушкина, 163 для обеспечения безопасности прохода детей в Детскую музыкальную школу № 4 был снесен тополь, находящийся в аварийном состоянии, приводят пример в мэрии.

Снос и обрезка зеленых насаждений на территории города Кургана допускается только после оформления письменного разрешения выданного департаментом развития городского хозяйства администрации города Кургана. Обследование и оценку зеленых насаждений проводит комиссия по оценке целесообразности сноса, посадки зеленых насаждений, обрезки деревьев в городе Кургане.

Ранее 45.ru выяснил у директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, что саженцы постоянно приходится обновлять — после зимы выживает лишь 70% молодых деревьев.