Еще немного потерпеть. Из-за матча Франция — Уругвай закроют Канавинский мост, Мещеру и центр города

В Нижнем Новгороде существуют две основные локации: стадион «Нижний Новгород» на Стрелке и Фестиваль болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского. Вокруг каждого из этих объектов определены двухкилометровые зоны, в которых ограничено движение транспорта. Попасть внутрь этой территории можно, только предъявив специальный пропуск (выдается либо жителям, либо для служебного транспорта) и через контрольно-пропускные пункты (КПП).

Нижегородский район

Первые ограничения для движения транспорта, в том числе общественного, на площади Минина и прилегающих улицах были введены с 10 мая. Изменены схемы движения автобусов и троллейбусов. Эти ограничения будут действовать до 1 августа.

Но будут и еще более жесткие ограничения.

Сегодня в Нижегородском районе закрывается движение по 21 улице. Транспортные ограничения вводятся с 06:00 6 июля до 01:00 8 июля (Фестиваль болельщиков FIFA будет работать два дня).

Для проезда внутрь этой территории организовано 8 КПП.

Канавинский район

В Канавинском районе перекрывается 26 улиц, в том числе Канавинский мост (даже для велосипедистов и пешеходов). Транспортные ограничения вводятся на весь день 6 июля — с 6:00 до 23:00.

Для проезда к домам организовано 5 КПП.

Весь остальной транспорт направляется в объезд.

Навигатор в помощь

Для удобства автомобилистов к старту чемпионата мира по футболу в «Яндекс. Навигаторе» появился раздел с данными о перекрытиях улиц в дни состязаний. Там можно увидеть, как изменится схема движения в Нижнем Новгороде.

— Данные о перекрытиях учитываются при построении маршрутов, поэтому водителю не нужно самому искать варианты объезда, — рассказали в пресс-службе «Яндекса» . — А если он захочет попасть на одну из перекрытых улиц, «Навигатор» покажет, до какого места удастся проехать, а какой участок пути будет закрыт. Водитель сможет перейти на слой парковок и посмотреть, где оставить машину.

Получаем пропуск

Чтобы получить пропуск на ограниченную территорию, необходимо иметь прописку внутри этой зоны. Пройти аккредитацию можно и сейчас, и вообще в любой день до окончания работы фестиваля болельщиков. Только имейте ввиду: пропуск обычно выдается на третий день после подачи заявления. Читайте нашу инструкцию о том, что нужно, чтобы получить пропуск на автомобиль.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов обратился к главам предприятий с просьбой скорректировать рабочий график для сотрудников 6 июля. Время игры выпадает на завершение рабочего дня — с 17 до 19 часов. Учитывая завершение рабочей недели, когда часть горожан планирует поехать за город в Борском направлении, это может привести к особенно большим пробкам на дорогах, особенно на Мещере и ведущих к ней дорогам. Примите участие в нашем опросе: во сколько, на ваш взгляд, следует завершить рабочий день 6 июля?

Общественный транспорт

Изменяется 6 июля и схема движения общественного транспорта.

Путь следования автобусов маршрутов № 18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20, Т-138 будет сокращен до остановочного пункта «ФОК „Мещерский“», троллейбусов маршрутов № 10, 25 — до остановочного пункта «Тоннель Московского вокзала», автобусов маршрутов № 87, Т-42 — до остановочного пункта «Площадь Революции», автобусов маршрутов № 1, 68 — до остановочного пункта «Площадь Свободы». Движение трамваев маршрута № 11 будет прекращено.

Передвижение на велосипедах по территории, прилегающей к Фестивалю болельщиков FIFA и стадиону «Нижний Новгород», будет свободным.

Также можно свободно перемещаться пешком. Обращаем внимание, что сквозного прохода с площади Минина к Чкаловской лестнице и Верхне-Волжской набережной нет. Пройти можно по улице Ульянова, Пискунова на Верхне-Волжскую набережную.

Принято решение закрыть Канавинский мост 6 июля не только для движения автомобилей и автобусов, но и перемещения велосипедистов и даже пешеходов. Движение транспорта по мосту прекращается с 6:00, движение пешеходов и велосипедистов — с 13:00. И с этого же времени запускается дополнительный маршрут шаттлов — от площади Благовещенской до площади Ленина. Они будут ходить до начала матча, проехать на шаттлах можно в обоих направлениях.

6 июля нижегородское метро будет работать в штатном режиме — до 00.30 субботы. Учтите, что за 3-4 часа до начала матча станция «Стрелка» будет работать для подвоза болельщиков, а в течение 2-3 часов после его окончания — для вывоза пассажиров.

Маршруты муниципального общественного транспорта будут курсировать по графику рабочего дня.

Парковка запрещена

В дни матчей чемпионата мира запрещена остановка и стоянка на улицах, которые станут пешеходными. Будьте внимательны и обращайте внимание на временные знаки. Иначе автомобиль увезут. Перемещение автомобилей начинается с 22:00 четверга, 5 июля.

По вопросам перемещения автомобилей обращайтесь по телефонам: (831) 417–17–07 или 424–45–45.

Такси

Проезд в зоны безопасности стадиона и Фестиваля болельщиков FIFA разрешается только аккредитованным легковым такси. Для них организованы стоянки и посадочные площадки:

ул. Пискунова;ул. Ошарская;ул. Советская;пл. Революции;Мещерский бульвар.

К сожалению, ничего не сообщается о том, как можно вызвать аккредитованное такси к дому или офису.

Сухой закон

В дни матчей чемпионата мира действует запрет на продажу и употребление алкоголя в магазинах и заведениях общепита на прилегающей территории. Помимо фестиваля болельщиков и стадиона (и двухкилометровых зон вокруг них), ограничения вводятся еще на шести объектах:

автостанция «Сенная»;автовокзал «Щербинки»;аэропорт Стригино;железнодорожный вокзал;площадь им. Киселева (центр Автозавода);центр билетирования «Дворец спорта»; 2-километровая зона вокруг стадиона включает в себя весь микрорайон «Мещерское озеро», площадь Революции, часть улицы Литвинова, улицу Советскую… Всего в этой зоне находится 70 магазинов и 35 объектов общественного питания.

Территория, прилегающая к фан-зоне на площади Минина и Пожарского. В нее включен практически весь исторический центр Нижнего Новгорода: Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Большая Покровская, Грузинская, площадь Горького, улица Горького, площадь Сенная, Красная слобода, Нижневолжская набережная (кстати, улица Рождественская под ограничения не попадает). Всего 54 магазина и 117 объектов питания.

5-6 июля запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре. В заведениях общепита можно будет купить алкогольные напитки на розлив.

Закрытое небо, вода и прочие запреты

Для усиления мер безопасности во время чемпионата мира по футболу Минтранс России ограничил судоходство и запретил полеты в зонах соревнований и тренировок команд. Из-за этого, в частности, 6 июля не будет ходить паром Нижний Новгород — Бор.

Нижегородская канатная дорога на Бор, наоборот, c 11 июня по 31 августа будет работать без дневного перерыва на регламентные работы.

Также на время мундиаля в Нижнем Новгороде и других российских городах, в которых пройдут футбольные матчи, будут действовать особые требования к общественному транспорту. Автобусы, не оборудованные спутниковой системой ЭРА-ГЛОНАСС, не смогут проехать на территорию города.

В Нижнем Новгороде с 25 мая введен запрет на продажу и ношение оружия (в большей степени это касается охотничьих магазинов).

Изменен режим посещения Нижегородского кремля. Ограничения будут действовать с 10 июня по 15 июля. В игровые дни будет закрыта Дмитровская башня. В остальном нижегородцы и гости города смогут попасть на территорию ежедневно с 8:00 до 21:00. Однако будет недоступен проход через Ивановскую башню, и внутри кремля выделят специальные зоны, в которых разрешено находиться туристам.

Все новости о ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде — в специальном разделе.