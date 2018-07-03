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Жительница Астрахани чуть не сгорела в своей машине после ремонта в автосервисе
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Жительница Астрахани чуть не сгорела в своей машине после ремонта в автосервисе 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Чтобы устранить посторонние звуки, механик установил между глушителем и днищем кузова воздушный фильтр. В дороге фильтр воспламенился, и машина выгорела дотла. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
В середине мая текущего года жительница Астрахани обратилась в автомастерскую, расположенную в Трусовском районе города, для замены элементов передней части подвески автомобиля, а также для устранения постороннего звука, исходившего от соприкосновения глушителя автомобиля с днищем его кузова.
Мастера автосервиса проложили между глушителем автомобиля и днищем кузова горючий материал — воздушный фильтр. Через два дня, во время движения автомобиля он загорелся и машина полностью сгорела. Только случайно женщина не пострадала.
По заключению эксперта, пожар возник из-за воспламенения горючих материалов, а именно воздушного фильтра, от теплового воздействия нагретых частей выхлопной системы автомобиля.
Следственный отдел по Трусовскому району г. Астрахани СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по поводу выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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