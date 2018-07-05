Ремонт дорог по федеральной программе завершится в Нижнем к осени

Ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде планируется завершить до 31 августа 2018 года, сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Сейчас ремонт дорог в рамках программы уже завершен в Ленинском районе города. Отремонтированы участки улицы Порт-Артурская и улицы Баумана от улицы Композиторской до переулка Вайгач, все работы завершены с опережением графика.

Также, по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, завершена работа на семи участках улично-дорожной сети города из 32-х.

В Автозаводском районе ремонт продолжается, подрядчики с опережением сроков выполняют работы на участках на улицах Красноденцев, Магистральной и Переходникова. На улице Львовской от Строкина до улицы Детской начался ремонт покрытия тротуаров.

Сообщается, что проспект Бусыгина обновлен полностью, с опережением графика ведутся работы и на улице Академика Сахарова.