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В Сочи под колесами поезда погиб сотрудник РЖД
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В Сочи под колесами поезда погиб сотрудник РЖД 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 июля — Новая Кубань. Вчера вечером в Адлерском районе Сочи под поезд попал сотрудник РЖД, сообщают СМИ. По имеющейся информации, погибший 40-летний сотрудник железнодорожного депо во время трагедии разговаривал по телефону и из-за гудков приближающегося поезда не услышал другой пустой состав, сдававший назад во время маневра. Машинист пустого пассажирского состава не мог видеть мужчину, так как двигался задним ходом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Видео трагедии опубликовано в Инстаграм-аккаунте «ЧП Сочи».
По неподтвержденной информации, погибший работал на станции без выходных. У него остались двое детей.
Ранее «Новая Кубань» сообщала о том, что 6 июля в Белореченском районе произошло ДТП, в результате которого погибли 9 человек.
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