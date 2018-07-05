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Центр Белгорода перекроют во время парада духовых оркестров
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Центр Белгорода перекроют во время парада духовых оркестров 

АиФ 5 июля 2018
Фото: АиФ
Центральные улицы Белгорода перекроют с 16.00 и до окончания парада 14 июля, сообщили в городской администрации.
Движение транспорта будет запрещено:
по Гражданскому проспекту (от улицы Н. Чумичова до Попова), по улице Попова (от проезда к зданию Правительства до улицы Харьковской, от Харьковской до Супруновской), по Театральному проезду (от Свято-Троицкого бульвара до улицы Победы), по улицы Победы (от Театрального проезда до Н. Чумичова), по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда.
Нельзя будет проехать также по улице Попова (от Победы до Харьковской) и по улице Харьковской (от Попова до Супруновской).
С 23.00 13 июля до окончания мероприятия власти планируют ограничить остановку и парковку транспорта по улицам:
Попова (от проезда к зданию Правительства Белгородской области до Харьковской), Харьковской (от Попова до Супруновской), Гражданскому проспекту (от Н. Чумичова до Попова), Победы (от Н. Чумичова до Театрального проезда).
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