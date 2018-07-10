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С начала года в России утонул 941 человек
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С начала года в России утонул 941 человек 

Говорит Москва 13 часов назад
Фото: Говорит Москва
«С начала этого года по 9 июля на водных объектах у нас 1166 происшествий и 941 погибший. За прошедшую неделю до 9 июля у нас 172 происшествия на водных объектах, в результате которых погибли 150 человек. Количество происшествий на водных объектах снижается с 2005 года. В 2005 году было 11 298 происшествий. В 2017 году наблюдается 4 078 происшествий на водных объектах. Под происшествием понимается гибель человека, либо угроза гибели человека, либо тяжкие телесные повреждения, которые связаны с водным объектом, либо с маломерным судном, используемым в некоммерческих целях».
Нуникян также заявил о необходимости ужесточения наказания для нарушителей правил установленных ГИМС.
«Те статьи, по которым работает ГИМС, не предусматривают уголовной ответственности. Вообще, на данный момент штрафы за нарушения правил они от 100 рублей до двух тысяч максимум. Максимальное наказание — это лишение права управления за состояние алкогольного опьянения при управлении судном. Наверное, нужно повысить административную ответственность. Потому что 100 рублей, 500 рублей — это маловато. Это не останавливает нарушителей».
Напомним, что сегодня отмечается семилетняя годовщина гибели теплохода «Булгария». На борту судна, рассчитанного на 120 человек, находился 201 пассажир и член экипажа. Из них погибли 122 человека, в том числе 28 детей.
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