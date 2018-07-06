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Трасса следования трамваев №46 в Москве изменится с 7 июля
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Трасса следования трамваев №46 в Москве изменится с 7 июля 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: MosDay.ru
«С 7 июля 2018 г. изменяется маршрут трамвая №46 станция метро „Бульвар Рокоссовского“ — станция метро „Пролетарская“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что при следовании к метро „Пролетарская“ в районе метро „Семеновская“ трамваи поедут по ул. Измайловский Вал без заезда на разворотное кольцо.
»Остановка «Малая Семеновская улица» трамваями №46 обслуживаться не будет. Остановка «Метро „Семеновская“ в сторону метро „Пролетарская“ переносится на ул. Измайловский Вал», — пояснили в пресс-службе.
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