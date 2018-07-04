«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи

В Дагомысе автомобиль выехал на тротуар и сбил шесть человек. Видео происшествия появилось на сайте телеканала «360».

ДТП произошло на пересечении Ленинградской улицы и Батумского шоссе. На кадрах видно, как автомобиль вылетает на встречную полосу, пересекает проезжую часть и выезжает на тротуар, где находилась группа пешеходов. Несколько человек смогли подняться и покинуть место ДТП.

По предварительной информации, один мужчина скончался на месте, две женщины находятся в реанимации.

Водитель автомобиля признался, что уснул за рулем. Он не пострадал. Пассажиры автомобиля, в который он врезался после наезда на пешеходов, также не пострадали.