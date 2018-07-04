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«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
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«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи 

Рамблер 4 июля 2018
В Дагомысе автомобиль выехал на тротуар и сбил шесть человек. Видео происшествия появилось на сайте телеканала «360».
ДТП произошло на пересечении Ленинградской улицы и Батумского шоссе. На кадрах видно, как автомобиль вылетает на встречную полосу, пересекает проезжую часть и выезжает на тротуар, где находилась группа пешеходов. Несколько человек смогли подняться и покинуть место ДТП.
По предварительной информации, один мужчина скончался на месте, две женщины находятся в реанимации.
Водитель автомобиля признался, что уснул за рулем. Он не пострадал. Пассажиры автомобиля, в который он врезался после наезда на пешеходов, также не пострадали.
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