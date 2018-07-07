Ещё
Полицейскому, застрелившему водителя в Нанте, предъявлены обвинения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейскому, застрелившему водителя в Нанте, предъявлены обвинения 

Вести.Ru 7 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Во Франции предъявили обвинения сотруднику полиции, вечером 3 июля застрелившему водителя в ходе рейда в городе Нант на западе страны. Тогда патрульные попросили 22-летнего водителя одного из автомобилей предъявить чек за парковку. Тот ответил отказом и попытался уехать от правоохранителей. Один из полицейских без предупреждения выстрелил вслед машине. Водитель был ранен и два часа спустя скончался.
Происшествие спровоцировало беспорядки, охватившие в последние четыре дня сразу несколько районов Нанта. В четверг 5 июля полицейского задержали. На допросе он заявил, что выстрелил в молодого человека случайно, передает РИА Новости.
Судебный следователь предъявил стражу порядка обвинения в «сознательном нанесении повреждений, которые повлекли за собой непреднамеренную смерть». Также в четверг вечером троих участников беспорядков в городе приговорили к четырем месяцам условного заключения за насильственные действия в отношении полиции.
Вести.Ru: последние новости
До конца года запустят участок Северо-Восточной хорды ДТП под Орлом: погибли и пострадали граждане Украины Дорожная драка с участием чернокожего мужчины в Москве попала на видео
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение