Череповчанин лишился «Лексуса» за долги по кредиту

Больше 60 неплательщиков поймали на дорогах Череповца судебные приставы. Они провели совместный с сотрудниками ГИБДД рейд.

За несколько часов дежурства на проспекте Победы, исполнители судебных решений арестовали 13 автомобилей, владельцы которых накопили долги по кредитам, налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ, алиментам и другим платежам. Общая сумма арестованных машин превысила 3,2 миллиона рублей.