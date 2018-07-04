Череповчанин лишился «Лексуса» за долги по кредиту 

Больше 60 неплательщиков поймали на дорогах Череповца судебные приставы. Они провели совместный с сотрудниками ГИБДД рейд.
За несколько часов дежурства на проспекте Победы, исполнители судебных решений арестовали 13 автомобилей, владельцы которых накопили долги по кредитам, налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ, алиментам и другим платежам. Общая сумма арестованных машин превысила 3,2 миллиона рублей.
Среди тех, кто остался без машины — владелец «Лексуса». Хозяин элитной иномарки попался на том, что перестал платить кредит. На сегодняшний день сумма долга составляет 315 тысяч рублей. Если в ближайшие 10 дней он не оплатит задолженность, его иномарку продадут в принудительном порядке. Вырученные средства направят кредиторам.