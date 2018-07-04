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Движение будет ограничено на трассе М-7 в Богородском районе
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Движение будет ограничено на трассе М-7 в Богородском районе 

АиФ Нижний Новгород 4 июля 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Движение транспорта будет ограничено на 414 км трассы М-7 «Волга» в Богородском районе Нижегородской области с 9 июля по 12 декабря 2018 года, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
Ограничение связано с ремонтом путепровода. На участке автодороги скорость движения будет ограничена до 40 км/ч, а проезжая часть будет сужена до двух полос — по одной в каждом направлении.
Ранее сообщалось, что на федеральных трассах в Нижегородской области с 5 июля по 31 августа при температуре свыше 32 градусов будет ограничено движение большегрузов.
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