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Челябинский омбудсмен проверила ситуацию с задержанными на таможенном посту дальнобойщиками
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Челябинский омбудсмен проверила ситуацию с задержанными на таможенном посту дальнобойщиками 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Челябинский уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова проверила ситуацию с дальнобойщиками, задержанными на таможенном посту в Троицке, сообщает URA.RU.
Как оказалось, у таможенников возникли подозрения, что в страну ввозятся санкционные продукты.
«Яблоки были упакованы в коробки, с которых были сорваны старые этикетки Польши и наклеена на их место маркировка из Киргизии», — уточнили в пресс-службе омбудсмена по Челябинской области.
По словам Павловой, информация об отсутствии нормальных условий для дальнобойщиков не подтвердилась.
«Претензий к водителям у сотрудников таможни не имелось, сами водители не задерживались, им предлагалось выгрузить товар и уехать на своих фурах», — отметили в пресс-службе.
В феврале сообщалось, что более 400 автомобилей скопились на границе Украины и Польши из-за сбоя в работе таможни.
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