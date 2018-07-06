Челябинский омбудсмен проверила ситуацию с задержанными на таможенном посту дальнобойщиками

Челябинский уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова проверила ситуацию с дальнобойщиками, задержанными на таможенном посту в Троицке, сообщает URA.RU.

Как оказалось, у таможенников возникли подозрения, что в страну ввозятся санкционные продукты.

«Яблоки были упакованы в коробки, с которых были сорваны старые этикетки Польши и наклеена на их место маркировка из Киргизии», — уточнили в пресс-службе омбудсмена по Челябинской области.

По словам Павловой, информация об отсутствии нормальных условий для дальнобойщиков не подтвердилась.

«Претензий к водителям у сотрудников таможни не имелось, сами водители не задерживались, им предлагалось выгрузить товар и уехать на своих фурах», — отметили в пресс-службе.

В феврале сообщалось, что более 400 автомобилей скопились на границе Украины и Польши из-за сбоя в работе таможни.