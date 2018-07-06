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Пешеходный переход в Продольном проезде стал регулируемым
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Пешеходный переход в Продольном проезде стал регулируемым 

Управа Останкинского района 6 июля 2018
Фото: Управа Останкинского района
Светофор установили на пешеходном переходе через Продольный проезд возле Мосоковского монорельса «Выставочный центр». Таким образом, переход стал регулируемым, а его пропускная способность возросла.
— Переходом постоянно пользуется большое количество пешеходов, идущих со стороны метро через Космопарк по направлению к ВДНХ или в обратную сторону, — пояснили в ГИБДД. — Теперь им стало комфортнее и безопаснее переходить проезжую часть.
Кстати, водителям тоже стало удобнее. По правилам на нерегулируемом переходе они обязаны пропускать пешеходов, а так как поток пешеходов тут редко прерывался, у перехода возникали заторы. (иб)
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