Пешеходный переход в Продольном проезде стал регулируемым

Светофор установили на пешеходном переходе через Продольный проезд возле Мосоковского монорельса «Выставочный центр». Таким образом, переход стал регулируемым, а его пропускная способность возросла.

— Переходом постоянно пользуется большое количество пешеходов, идущих со стороны метро через Космопарк по направлению к ВДНХ или в обратную сторону, — пояснили в ГИБДД . — Теперь им стало комфортнее и безопаснее переходить проезжую часть.

Кстати, водителям тоже стало удобнее. По правилам на нерегулируемом переходе они обязаны пропускать пешеходов, а так как поток пешеходов тут редко прерывался, у перехода возникали заторы. (иб)