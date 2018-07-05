В Госдуме готовят закон, который истребит штрафстоянки

Госдума решила пересмотреть систему эвакуации.

Один из депутатов партии «Единая Росси» предложил истребить полностью штраф стоянки. По его мнению — это уже прошлый век и общество с лёгкостью сможет существовать без них. И так, по его предложению, теперь автомобиль, которые будет преграждать путь будет просто напросто перемещён, а владелец, который оставил авто будет осведомлён и ему придётся оплатить штраф.

Самыми частыми местами нарушения парковки являются места скопления людей: это парковки, ТЦ, рестораны и т.д