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В Госдуме готовят закон, который истребит штрафстоянки
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В Госдуме готовят закон, который истребит штрафстоянки 

Car.ru 5 июля 2018
Фото: Car.ru
Госдума решила пересмотреть систему эвакуации.
Один из депутатов партии «Единая Росси» предложил истребить полностью штраф стоянки. По его мнению — это уже прошлый век и общество с лёгкостью сможет существовать без них. И так, по его предложению, теперь автомобиль, которые будет преграждать путь будет просто напросто перемещён, а владелец, который оставил авто будет осведомлён и ему придётся оплатить штраф.
Самыми частыми местами нарушения парковки являются места скопления людей: это парковки, ТЦ, рестораны и т.д
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