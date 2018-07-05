«КамАЗ» планирует начать испытания беспилотного грузовика в 2019 году

Группа «КамАЗ» совместно с университетом «Иннополис» намерены начать испытания грузового автомобиля «КамАЗ» с комплексами автономного вождения и базирования дрона для навигации грузовика на бездорожье весной 2019 года, сообщил RNS официальный представитель университета.

«Сейчас ведется проект по созданию быстросъемного модуля, в который входят две составляющие: аппаратно-программный сенсорный комплекс для автономного движения «КамАЗа» и комплекс для базирования БПЛА для навигации грузовика на бездорожье. Испытания начнутся весной 2019 года», — сказал он.

Беспилотник строится на базе модели КамАЗ 43118, а БПЛА собственной сборки и компании DJI, отметил представитель университета. Он рассчитывает, что безопасное движение беспилотника «КамАЗа» и университета на дорогах общего пользования будет возможно через два года.

Проект позволяет подключить модуль после испытаний к любому серийному грузовому автомобилю «КамАЗ» с автоматической коробкой, системой электронных тормозов и электрогидроусилителем руля и сделать транспортное средство автономным.

Специалисты университета «Иннополис» разрабатывают все алгоритмы и ПО для автономного движения грузовика с поддержкой комплекса аэроразведки: систему управления автомобилем, картографирования, мониторинга пространства и посадки, а также конструкторскую документацию съемного модуля.

Беспилотные технологии являются разработка ученых университета «Иннополис». Часть некритичных систем, таких как библиотеки взаимодействия, фреймворки нейронных сетей и система хранения карт — это ПО с открытым исходным кодом, пояснили в университете.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» прогнозирует появление беспилотных грузовых автомобилей на российских дорогах общего пользования с 2030 года.