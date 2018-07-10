Фан-зона в Нижнем Новгороде 10 и 11 июля откроется в 17:00

Площадка фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 10 и 11 июля будет работать с 17:00, сообщает региональное министерство спорта

Напомним, что 10 июля в 21:00 в фан-зоне пройдет трансляция полуфинального матча Франция — Бельгия, 11 июля в 21:00 — трансляция матча Хорватия — Англия. До трансляций 10 июня на фестивале болельщиков запланировано выступление группы «Каштаны iz Berlina», 11 июля — группы Natancy.

Транспортные ограничения в центре Нижнего Новгорода в эти дни вводить не планируется. Транспорт будет двигаться по обычной схеме с объездом площадки фестиваля на площади Минина и Пожарского.

Также сообщается, что 10 и 11 июля работа городского общественного транспорта будет продлена до 2:00.

Ранее была опубликована полная программа фестиваля болельщиков FIFA.