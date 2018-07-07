Фан-зона в Нижнем Новгороде возобновит работу за час до начала матча Россия — Хорватия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. / ТАСС /. Фан-зона в Нижнем Новгороде возобновит свою работу за час до начала матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщили в нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

"Площадка Фестиваля болельщиков возобновит свою работу в 20:00. Она была временно закрыта из-за штормового предупреждения", — сказали в дирекции.

Фан-зона расположена на площади Минина и Пожарского и вмещает одновременно 15 тыс. человек. В субботу из-за большого числа желающих увидеть матч, организаторы установили дополнительный экран у Дмитриевской башни кремля, направленный в сторону пешеходной улицы Большой Покровской. При этом болельщики не смогли наблюдать трансляцию матча Швеция — Англия (0:2) 1/4 финала чемпионата — из-за сильного дождя проход на фан-зону был закрыт.

Ранее ГУ МЧС по Нижегородской области сообщило, что 7 июля до конца дня и ночью 8 июля местами по региону ожидаются грозы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.