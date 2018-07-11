Фан-зону в Нижнем Новгороде в дни матчей ЧМ-2018 посетили свыше 450 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. / ТАСС /. Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде, где транслируются матчи чемпионата мира по футболу, посетили свыше 450 тыс. человек. Об этом сообщил в среду журналистам и. о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"За 450 тыс. перевалило количество посетителей фестиваля болельщиков. Если погода даст нам возможность иметь и дальше аншлаги, подойдем к цифре в полмиллиона. Рекорд был 24 июня во время игры Англия — Панама, когда на фестиваль пришли около 43 тыс. человек", — сказал он.

По данным Сватковского, всего за время чемпионата Нижний Новгород посетило около 150 тыс. иностранных гостей, а общее количество туристов превысило 350 тыс. человек.

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и встреча четвертьфинала. «256 тыс. человек побывали на стадионе за шесть матчей, четыре из них приходили при аншлаге», — добавил чиновник.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.