Крупное ДТП с четырьмя иномарками произошло в центре Москвы

Крупная авария с участием четырех иномарок произошла в пятницу, 6 июля, на Большом каменном мосту в Москве, сообщает телеканал «360».

В настоящее время движение по мосту в сторону центра столицы затруднено.

В аварии пострадало два человека, их везут в больницу.

Известно, что виновник крупной аварии сел за руль автомобиля в пьяном состоянии.

Большой каменный мост — один из мостов через Москву-реку, соединяющий Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, пересекающей Водоотводный канал по Малому Каменному мосту.