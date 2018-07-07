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Крупное ДТП с четырьмя иномарками произошло в центре Москвы
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Крупное ДТП с четырьмя иномарками произошло в центре Москвы 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: MosDay.ru
Крупная авария с участием четырех иномарок произошла в пятницу, 6 июля, на Большом каменном мосту в Москве, сообщает телеканал «360».
В настоящее время движение по мосту в сторону центра столицы затруднено.
В аварии пострадало два человека, их везут в больницу.
Известно, что виновник крупной аварии сел за руль автомобиля в пьяном состоянии.
Большой каменный мост — один из мостов через Москву-реку, соединяющий Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, пересекающей Водоотводный канал по Малому Каменному мосту.
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