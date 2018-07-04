Двое суток без сна: таксист разметал пешеходов в Сочи

Авария произошла в курортном поселке Дагомыс, который административно входит в состав Сочи. Около 15.00 на оживленном перекрестке Ленинградской улицы и Батумского шоссе в районе остановки «Чайфабрика» группа пешеходов переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет. Завершив маневр, люди вышли на тротуар и пошли дальше. Как видно на записи инцидента с камеры видеонаблюдения, в этот момент к перекрестку быстро приближается легковушка Chevrolet Lanos.

В какой-то момент легковушка неожиданно выезжает из своего ряда на встречную полосу, полностью ее пересекает (встречный поток в этот момент только начинал движение после разрешающего сигнала светофора — «Газета.Ru» ) и на достаточно большой скорости выезжает на тротуар, где врезается в шедших в попутном направлении и потому не видевших машину людей.

Смяв людей, иномарка пробила металлическое ограждение тротуара и вновь вылетела на проезжую часть, где протаранила Nissan Micra . Сразу после этого из под Lanos вырвалось всполох огня, однако он оказался одиночным и возгорания к счастью не произошло.

По последним данным, под колесами водителя Сергея Антоняна погиб 63-летний мужчина. Еще пять человек пострадали, по предварительным данным, две раненые женщины находятся в реанимации.

В Nissan находились женщина с ребенком, но они, как и сам виновник трагедии, в столкновении не пострадали.

После аварии водитель Lanos заявил на месте ДТП, что внезапно заснул за рулем. Во время допроса полицейскими 23-летний Антонян заявил, что работает в одной из местных служб такси. С его слов, им было допущено нарушение режима работы и отдыха. Перед инцидентом он якобы не спал двое суток, в результате чего заснул прямо на ходу. Поэтому сам момент наезда он не помнит — водитель проснулся уже от удара.

Со слов очевидцев, Антонян после ДТП пребывал в состоянии шока. Он прошел медосвидетельствование, результаты которого пока неизвестны, но по словам свидетелей мужчина выглядел трезвым. По неофициальным данным, в бардачке машины полицейские обнаружили алкоголь. Известно, что водительское удостоверение ему было выдано в июне 2016 года.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Антоняну грозит до пяти лет лишения свободы, а если выяснится, что он был пьян — от двух до семи лет. В настоящее время таксист задержан, скорее всего, следствие будет добиваться его ареста.

Стоит отметить, что ДТП произошло всего за три дня до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии.

За последнее время это уже второй громкий инцидент с наездом таксиста на группу пешеходов. 16 июня не спавший около суток таксист из Киргизии въехал в толпу людей на оживленной улице Ильинка в самом центре Москвы. Тогда различные травмы получили восемь человек, среди них оказались и приехавшие на Чемпионат мира по футболу болельщики сборной Мексики. Из-за этого инцидент получил огромный резонанс. После аварии таксист сбежал с места ДТП, опасаясь расправы со стороны разъяренной толпы, однако вскоре был задержан.

Выяснилось, что по московским дорогам мужчина ездит только месяц, при этом водительский стаж у него уже пять лет. Перед 20-часовой сменой водитель спал всего 2-3 часа. Таксист рассчитывал отвезти еще одного клиента и поехать домой отсыпаться.

Мужчина признался, что сам не понял, как выехал на тротуар. Он собирался пропустить пешеходов, затормозить, однако перепутал педали газа и тормоза. Свой побег с места аварии таксист объяснил испугом. Оказалось, что 28-летний Анарбек уулу Чынгыз Айгуль является бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону (древний олимпийский вид единоборств, аналог боев без правил).