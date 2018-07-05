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Полиция: двух человек возле Солсбери отравили «Новичком»
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Полиция: двух человек возле Солсбери отравили «Новичком» 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Stefan Rousseau/AP
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери в районе Солсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.
По его словам, полиция пока не обладает информацией как именно отравились пострадавшие.
Он также добавил, что Скотланд-Ярда пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.
Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании.
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