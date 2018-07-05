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Перестрелка на автомойке: водитель «Мерседеса» пытался сбежать от вооружённых оперативников
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Перестрелка на автомойке: водитель «Мерседеса» пытался сбежать от вооружённых оперативников 

ТВ-21 5 июля 2018
Водитель «Мерседеса» так отчаянно пытался сбежать от вооруженных оперативников, что чуть не прокатил на капоте одного из них и вынудил преследователей достать табельное оружие.
Стрельба на автомойке. Это видео в сети интернет вызвало массу споров и комментариев. Все происходит в Мурманске на проезде Автомобилистов — в районе пересечения Ленинградки с улицей Шабалина. На записи видно, как сначала выезд с мойки перегораживает машина. Из нее выбегают трое, пытаются задержать другой автомобиль — «Мерседес», он прибавляет скорость, по нему начинают стрелять.
Водитель не останавливается и, пытаясь уехать, таранит вставший на его пути «ВАЗ». После этого водитель иномарки резко сдает назад и покидает место происшествия. Одни интернет-пользователи назвали происходящее отголоском лихих девяностых, другие чикагскими разборками.
И сегодня в следственном комитете дали официальный комментарий по поводу случившегося. Сообщили, что операцию около автомойки проводили сотрудники правоохранительных органов.
Водитель «Мерседеса» при попытке скрыться задел машиной и протащил одного из них. Следователи проводят проверку. Не исключено, что водителю иномарки придется отвечать за применение насилия в отношении представителя власти.
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