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Суд в Омской области обязал власти отремонтировать дорогу за 150 млн рублей
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Суд в Омской области обязал власти отремонтировать дорогу за 150 млн рублей 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Одесский районный суд Омской области согласился с иском прокуратуры и обязал власти региона и дорожные ведомства отремонтировать участок автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.
"По инициативе прокурора Одесского района Омской области суд возложил обязанность на органы исполнительной власти региона провести реконструкцию автомобильной дороги стоимостью более 150 млн рублей", — говорится в сообщении.
Ранее проведенная прокурорами проверка показала, что состояние дорожного покрытия на участке автодороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан не соответствуют требованиям: асфальт приведен в негодность, есть множество ям и неровностей на протяженности всего участка. Прокурор района внес представление об устранении нарушений директору Одесского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), но работы не были проведены из-за недостатка бюджетных средств.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обязании Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Управления дорожного хозяйства Омской области, АО «Омскавтодор» и ГП ОО «Одесское ДРСУ» устранить выявленные нарушения законодательства и провести ремонт участка автомобильной дороги. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
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