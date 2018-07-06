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Новый светофор на перекрестке Юных Пионеров — Каховская включили в тестовом режиме
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Новый светофор на перекрестке Юных Пионеров — Каховская включили в тестовом режиме 

63.ru 6 июля 2018
Фото: 63.ru
Светофор установили по просьбам местных жителей
Самарских водителей просят проявить внимательность во время поездок по Кировскому району. На пересечении проспекта Юных Пионеров и Каховской включили светофор. Об этом сообщил глава района Игорь Рудаков.
— Светофор запустили в тестовом режиме. «Дорсигнал» качественно выполнил работы, — сказал чиновник.
Светофор установили по просьбам местных жителей. По их мнению, неграмотная организация движения на перекрестке приводила к многочисленным ДТП. Некоторые автомобилисты не могли без светофора разобраться, кто должен уступить дорогу.
Последняя крупная авария произошла здесь 6 мая. На дороге после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик. 63.ru публиковал видео с места происшествия.
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