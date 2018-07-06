Новый светофор на перекрестке Юных Пионеров — Каховская включили в тестовом режиме

Светофор установили по просьбам местных жителей

Самарских водителей просят проявить внимательность во время поездок по Кировскому району. На пересечении проспекта Юных Пионеров и Каховской включили светофор. Об этом сообщил глава района Игорь Рудаков.

— Светофор запустили в тестовом режиме. «Дорсигнал» качественно выполнил работы, — сказал чиновник.

Светофор установили по просьбам местных жителей. По их мнению, неграмотная организация движения на перекрестке приводила к многочисленным ДТП. Некоторые автомобилисты не могли без светофора разобраться, кто должен уступить дорогу.

Последняя крупная авария произошла здесь 6 мая. На дороге после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик. 63.ru публиковал видео с места происшествия.