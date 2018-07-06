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В Госдуму внесен проект об отсрочке мобилизации для должностных лиц
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В Госдуму внесен проект об отсрочке мобилизации для должностных лиц 

РИА Новости 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проект закона о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для должностных лиц внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 18 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» депутатом Госдумы от "Справедливой России" Александром Терентьевым.
"Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации следующим категориям граждан: высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), гражданам, временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ); главам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, главам местных администраций, осуществляющим свои полномочия на основе контракта", — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы отмечает, что указанные должностные лица необоснованно не учтены среди лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.
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